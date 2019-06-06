Точилин считает, что РПЛ должна ужесточить лицензирование команд

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин выразил мнение, Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо ужесточить процесс лицензирования команд перед тем, как лига будет расширена до 18 футбольных команд.

«Конечно, не все клубы и команды ФНЛ готовы к РПЛ, поэтому лига должна выполнить программу по ужесточению лицензирования команд. Комплектующие моменты в таком вопросе очень важны. Правда для меня, как для тренера очень важно, чтобы РПЛ не превратилась в чисто коммерческий проект, который работает исключительно для получения заработка», — сказал специалист в интервью RT.

Тем не менее он надеется, что спортивные принципы сохранятся, и РПЛ не станет закрытой лигой для избранных. Он также отметил, что расширение лиги будет полезна для участвующих в еврокубках команд и игроков, которые вызываются в сборную России.

«Мы полностью сравняемся с европейским календарем, а наши футболисты будут подходить к важным матчем в хорошей физической форме», — добавил Точилин.

Ранее Андрей Червиченко назвал бредом аргументы президента «Спартака» Леонида Федуна против расширения РПЛ.