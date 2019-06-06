Украинский боксёр Усик потерял титул чемпиона мира по версии WBO

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Украинский боксёр Александр Усик потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе в связи со сменой весовой категории.
Украинский боксёр Усик потерял титул чемпиона мира по версии WBO
  • © Matt Wilkinson/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«С переходом чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в тяжёлую весовую категорию обладатель временного пояса Кшиштоф Гловацки становится обладателем титула», — гласит заявление пресс-службы WBO.

Также украинец лишился пояса по версии Всемирного боксёрского совета, который перевёл его в статус «чемпиона в отпуске».

Ранее Усик сделал прогноз на повторный бой Джошуа с Руисом.

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