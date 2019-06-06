Украинский боксёр Усик потерял титул чемпиона мира по версии WBO

Украинский боксёр Александр Усик потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе в связи со сменой весовой категории.

© Matt Wilkinson/imago sportfotodienst

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«С переходом чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в тяжёлую весовую категорию обладатель временного пояса Кшиштоф Гловацки становится обладателем титула», — гласит заявление пресс-службы WBO. Также украинец лишился пояса по версии Всемирного боксёрского совета, который перевёл его в статус «чемпиона в отпуске». Ранее Усик сделал прогноз на повторный бой Джошуа с Руисом.