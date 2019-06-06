Украинский боксёр Усик потерял титул чемпиона мира по версии WBO
- © Matt Wilkinson/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
«С переходом чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в тяжёлую весовую категорию обладатель временного пояса Кшиштоф Гловацки становится обладателем титула», — гласит заявление пресс-службы WBO.
Также украинец лишился пояса по версии Всемирного боксёрского совета, который перевёл его в статус «чемпиона в отпуске».
Ранее Усик сделал прогноз на повторный бой Джошуа с Руисом.