СМИ: «Ювентус» планирует предложить Пирло должность тренера молодёжной команды

Руководство туринского «Ювентуса» хочет пригласить на пост тренера клуба бывшего футболиста команды Андреа Пирло.

Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» готов предложить Андреа Пирло тренерскую должность в молодёжной команде клуба U-23. По информации источника, экс-футболист уже общался с Маурицио Сарри, претендующим на должность главного тренера основного состава.

Пирло выступал в составе «Ювентуса» с 2011 по 2015 год и четыре раза стал чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что, по мнению Пирло, через два года Роналду уедет играть в США.