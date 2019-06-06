СМИ: «Ювентус» планирует предложить Пирло должность тренера молодёжной команды
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Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» готов предложить Андреа Пирло тренерскую должность в молодёжной команде клуба U-23. По информации источника, экс-футболист уже общался с Маурицио Сарри, претендующим на должность главного тренера основного состава.
Пирло выступал в составе «Ювентуса» с 2011 по 2015 год и четыре раза стал чемпионом Италии.
Ранее сообщалось, что, по мнению Пирло, через два года Роналду уедет играть в США.