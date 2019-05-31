Пирло считает, что через два года Роналду уедет играть в США

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Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение, что лидер нынешнего состава туринского клуба Криштиану Роналду проведёт в коллективе ещё два-три года.
Пирло считает, что через два года Роналду уедет играть в США
  • ©Alberto Gandolfo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У него есть два-три года по контракту с «Ювентусом», затем, вероятно, он переедет в США или другую страну. Я был очень счастлив играть там, это был важный опыт для меня и моей семьи. Он улучшает лигу и другие команды, это важно для страны. Надеюсь, за Роналду последуют и другие громкие имена», — приводит слова Пирло Daily Mail.

В нынешнем сезоне 34-летний Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса» и лучшим бомбардиром клуба.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезона.

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