Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвёртое место в списке бомбардиров итальянской футбольной Серии А, забив 21 мяч за сезон.

Лучшим голеадором чемпионата Италии минувшего сезона стал Фабио Квальярелла из «Сампдории» с 26 голами. На второй позиции в споре бомбардиров оказался Дуван Сапата из «Аталанты» (23 гола). Замкнул тройку лучших Кшиштоф Пёнтек, который в этом сезоне выступал за «Дженоа» и «Милан» (22 гола).

Таким образом, Роналду впервые за 13 лет не попал в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата, в котором он выступает. Последний раз такое было в 2006 году, когда португалец играл за «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге. Тогда он отличился всего девять раз.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» без Роналду уступил «Сампдории» в матче чемпионата Италии.