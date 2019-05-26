«Ювентус» без Роналду уступил «Сампдории» в матче чемпионата Италии

В матче 38-го тура Серии А туринский «Ювентус» проиграл на выезде «Сампдории».

Встреча, проходившая в Генуе, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голы, забитые в концовке поединка, на счету футболистов «Сампдории» Грегоре Дефреля и Джанлуки Капрари.

В матче не принимал участие форвард Криштиану Роналду, которому тренерский штаб туринского клуба предоставил отдых. «Ювентус» досрочно стал победителем чемпионата Италии сезона-2018/19. «Сампдория» финишировала на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Фиорентину» приобретёт американский миллиардер.