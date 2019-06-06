Колобков считает, что РФБ и Единая лига ВТБ развиваются в правильном направлении

Министр спорта России Павел Колобков доволен направлением, в котором развивается Российская федерация баскетбола и Единая лига ВТБ.

«Рост популярности баскетбола— это не только увеличение качества игры, но и вопросы маркетинга. Федерация и лига идут правильным курсом. Для меня, как для министра спорта, важно, чтобы были сильные клубы, которые дают национальной сборной сильных игроков», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Единая лига ВТБ является сильнейшим дивизионом России по баскетболу. В числе команд, принимающих участие в соревновании, также присутствуют клубы из Польши, Латвии, Эстонии, Казахстана и Беларуси.

Ранее баскетболист ЦСКА Де Коло рассказал о планах на финальную серию Единой лиги ВТБ.