Боец смешанных единоборств Гэтжи раскритиковал Макгрегора

Боец Джастин Гэтжи считает, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор оскорбляет смешанные единоборства.

«Хватит нести чушь и гадить на наш спорт! Ты хочешь снова встретиться с Хабибом Нурмагомедовым? Тогда сперва проведи бой со мной или с победителем поединка Серроне — Фергюсон. Если ты не готов к этому, просто уйди и наслаждайся своими деньгами», — написал Гэтжи в Twitter.

Недовольство спортсмена вызвало заявление Макгрегора о том, что он может вернуться в бокс ради реванша с Флойдом Мейвезером — младшим.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов начал подготовку к первому бою после дисквалификации.