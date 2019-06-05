РПЛ назвала лучших болельщиков прошлого сезона

В голосовании «12-й игрок», которое проводила Российская премьер-лига (РПЛ), победили поклонники «Краснодара».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, победу в голосовании «12-й игрок» одержали болельщики «Краснодара». Победитель вычислялся путём деления общей суммы всех штрафов, которые были наложены на клуб по ходу сезона-2018/19, на суммарное количество болельщиков.

Места в тройке лучших вслед за «Краснодаром» заняли «Урал» и «Ахмат». Наиболее недисциплинированными признаны поклонники московского «Динамо».

Ранее фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Сергея Игнашевича главным тренером.