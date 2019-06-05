Мбаппе написал пост благодарности Буффону

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поблагодарил вратаря Джанлуиджи Буффона за время, проведённое в одной команде.

«Джиджи, я только что узнал эту новость. Несмотря на то что мы играли в одной команде всего один год из твоей огромной карьеры, это было действительно полезно для меня. Никогда не думал, что буду иметь такую возможность. Твои советы и хорошее настроение очень помогали мне и команде на протяжении целого сезона. Ты дал мне столько всего за эти 12 месяцев! Я буд всегда тебе благодарен. Ты навсегда останешься великим человеком для нашего вида спорта», — написал Мбаппе на странице в Instagram.

Джанлуиджи Буффон выступал за ПСЖ с 2018 года. В прошлом сезоне итальянский вратарь отыграл 25 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ.