Мбаппе написал пост благодарности Буффону

Короткая ссылка
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поблагодарил вратаря Джанлуиджи Буффона за время, проведённое в одной команде.
Мбаппе написал пост благодарности Буффону
  • © JB Autissier / Panoramic
  • globallookpress.com

«Джиджи, я только что узнал эту новость. Несмотря на то что мы играли в одной команде всего один год из твоей огромной карьеры, это было действительно полезно для меня. Никогда не думал, что буду иметь такую возможность. Твои советы и хорошее настроение очень помогали мне и команде на протяжении целого сезона. Ты дал мне столько всего за эти 12 месяцев! Я буд всегда тебе благодарен. Ты навсегда останешься великим человеком для нашего вида спорта», — написал Мбаппе на странице в Instagram.

Джанлуиджи Буффон выступал за ПСЖ с 2018 года. В прошлом сезоне итальянский вратарь отыграл 25 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить