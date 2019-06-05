СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

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Французский форвард недоволен своим положением в команде и хотел бы уйти из ПСЖ.
СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ
  • Reuters

Как сообщает Cadena Ser, нападающий Килиан Мбаппе разочарован решением главного тренера команды Томаса Тухеля не делать его штатным пенальтистом, что не позволило ему побороться с Лионелем Месси за «Золотую бутсу». Помимо статуса, звание лучшего бомбардира Европы принесло бы французу денежный бонус.

Кроме того, по данным источника, у Мбаппе очень плохие отношения с партнёром по атаке Неймаром, с которым они практически не общаются.

Ранее сообщалось, что Неймар может не сыграть в Кубке Америки из-за обвинения в изнасиловании.

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