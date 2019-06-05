Футболист Неймар может не сыграть в Кубке Америки из-за обвинения в изнасиловании

Короткая ссылка
В Бразильской конфедерации футбола не исключают возможности, что нападающий Неймар откажется выступать за национальную сборную из-за ситуации вокруг него в связи с делом об изнасиловании.
Футболист Неймар может не сыграть в Кубке Америки из-за обвинения в изнасиловании
  • Reuters

«Думаю, Неймар может попросить нас о том, чтобы не принимать участие в турнире. Сейчас у него нет психологической готовности играть и отвечать на вопросы журналистов», — приводит AS слова вице-президента Конфедерации футбола Бразилии Франциско Новелитто.

В полицейский участок Сан-Паулу поступило заявление от неизвестной девушки, которая утверждает, что Неймар изнасиловал её 15 мая в Париже.

Ранее в Бразилии подтвердили участие Неймара в Кубке Америки по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить