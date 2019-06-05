Футболист Неймар может не сыграть в Кубке Америки из-за обвинения в изнасиловании

В Бразильской конфедерации футбола не исключают возможности, что нападающий Неймар откажется выступать за национальную сборную из-за ситуации вокруг него в связи с делом об изнасиловании.

«Думаю, Неймар может попросить нас о том, чтобы не принимать участие в турнире. Сейчас у него нет психологической готовности играть и отвечать на вопросы журналистов», — приводит AS слова вице-президента Конфедерации футбола Бразилии Франциско Новелитто.

В полицейский участок Сан-Паулу поступило заявление от неизвестной девушки, которая утверждает, что Неймар изнасиловал её 15 мая в Париже.

Ранее в Бразилии подтвердили участие Неймара в Кубке Америки по футболу.