В Бразилии подтвердили участие Неймара в Кубке Америки по футболу

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Глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло заявил, что нападающий Неймар точно примет участие в Кубке Америки в составе национальной команды.
В Бразилии подтвердили участие Неймара в Кубке Америки по футболу
  • Reuters

«Нет ни единого шанса, что он останется вне заявки на турнир. Мы постоянно следим за развитием событий, и у нас нет поводов не доверять Неймару», — приводит слова Кабокло AFP.

Он отметил, что в команде хорошо знают о личных и спортивных качествах футболиста. 

Неймар обвиняется в изнасиловании, которое якобы было совершено 15 мая в Париже. 

Кубок Америки пройдёт с 14 июня по 7 июля.

Ранее сообщалось, что адвокат девушки, обвинившей Неймара в изнасиловании, разорвала контракт из-за её ложных показаний.

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