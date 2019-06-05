В Бразилии подтвердили участие Неймара в Кубке Америки по футболу
- Reuters
«Нет ни единого шанса, что он останется вне заявки на турнир. Мы постоянно следим за развитием событий, и у нас нет поводов не доверять Неймару», — приводит слова Кабокло AFP.
Он отметил, что в команде хорошо знают о личных и спортивных качествах футболиста.
Неймар обвиняется в изнасиловании, которое якобы было совершено 15 мая в Париже.
Кубок Америки пройдёт с 14 июня по 7 июля.
Ранее сообщалось, что адвокат девушки, обвинившей Неймара в изнасиловании, разорвала контракт из-за её ложных показаний.