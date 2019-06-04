СМИ: Адвокат девушки, обвинившей Неймара в изнасиловании, разорвала контракт из-за её ложных показаний

Адвокат девушки, обвинившей форварда французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании, разорвала контракт из-за её ложных показаний о произошедшем.

Как сообщает Globoesporte, юридическая фирма, руководствуясь своей внутренней политикой, приняла решение отказаться от работы с обвинившей футболиста девушкой из-за того, что она дала ложные показания о произошедшем в Париже.

Отмечается, что первоначально девушка сообщила адвокатам, что их с Неймаром связь была по обоюдному согласию, но затем он начал проявлять грубость по отношению к ней. Впоследствии она обвинила бразильца в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что полиция приехала к Неймару в расположение сборной Бразилии по футболу.