СМИ: Полиция приехала к Неймару в расположение сборной Бразилии по футболу

Полиция прибыла в расположение сборной Бразилии по футболу, чтобы вызвать нападающего Неймара в участок для дачи показаний по делу об изнасиловании.

Об этом сообщает Globoesporte.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов ожидали игрока 45 минут на базе национальной команды, чтобы форвард подписал бумагу о том, что даст показания в участке 7 июня.

При этом Бразильская конфедерация футбола смогла договориться, что Неймар сделает это на следующей неделе после контрольных матчей сборной.

Помимо этого, полиция конфискует у Неймара телефон, на котором он показывал переписку с обвинившей его девушкой.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Бразилии по футболу верят в невиновность Неймара по делу об изнасиловании.