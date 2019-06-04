СМИ: Полиция приехала к Неймару в расположение сборной Бразилии по футболу

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Полиция прибыла в расположение сборной Бразилии по футболу, чтобы вызвать нападающего Неймара в участок для дачи показаний по делу об изнасиловании.

Об этом сообщает Globoesporte

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов ожидали игрока 45 минут на базе национальной команды, чтобы форвард подписал бумагу о том, что даст показания в участке 7 июня. 

При этом Бразильская конфедерация футбола смогла договориться, что Неймар сделает это на следующей неделе после контрольных матчей сборной.

Помимо этого, полиция конфискует у Неймара телефон, на котором он показывал переписку с обвинившей его девушкой.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Бразилии по футболу верят в невиновность Неймара по делу об изнасиловании.

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