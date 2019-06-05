ЦСКА разгромил «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА вышел вперёд в финальной серии Единой лиги ВТБ, на своём паркете обыграв подмосковные «Химки».
ЦСКА разгромил «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ
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Итоговый счёт встречи — 107:85.

ЦСКА захватил лидерство ещё в дебюте встречи, уйдя на большой перерыв с перевесом в 18 очков. В дальнейшем армейцы контролировали ход встречи, удерживая оппонентов на комфортной дистанции.

Самым результативным в составе ЦСКА стал француз Нандо де Коло — 22 очка. В составе «Химок» лидером был Алексей Швед — 30 очков, шесть передач и пять перехватов.

Счёт в серии — 1:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч между этими соперниками состоится 7 июня в Москве.

Ранее сообщалось, что де Коло может вернуться в НБА.

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