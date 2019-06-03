СМИ: Баскетболист ЦСКА де Коло может вернуться в НБА

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Французский защитник баскетбольного клуба ЦСКА Нандо де Коло может продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
СМИ: Баскетболист ЦСКА де Коло может вернуться в НБА
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Sportando Эмилиано Карчиа в своём Twitter, 31-летний француз может покинуть ЦСКА по завершении нынешнего сезона и вернуться в НБА, где права на него принадлежат «Торонто Рэпторс».

Де Коло, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» на драфте НБА 2009 года под общим 53-м номером, выступает за ЦСКА с 2014 года. В составе московской команды он дважды выиграл Евролигу и четырежды — Единую лигу ВТБ. Его действующее соглашение с армейцами истекает 1 июля.

Ранее стало известно расписание серии финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Химки»

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