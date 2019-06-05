Ерастова назначена новым заместителем министра спорта России

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Надежда Ерастова назначена на должность стат-секретаря — заместителя министра спорта России Павла Колобкова.
Ерастова назначена новым заместителем министра спорта России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт правительства.

Ерастова сменила на этом посту Наталью Паршикову, которая покинула его 3 июня.

Ерастова также является президентом Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР), а с 2018 года ещё занимает должность заместителя руководителя департамента спорта Москвы.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что Санкт-Петербург готов к приёму матчей Евро-2020.

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