Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

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Медицинская служба московского футбольного клуба «Спартак» победила в конкурсе «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ».
Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
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Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Итоги конкурса подвели Российская премьер-лига (РПЛ) и медицинский комитет
Российского футбольного союза.

Уровень организации медслужбы и качество медицинской помощи для игроков оценивала независимая комиссия под председательством заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова профессора Евгения Ачкасова.

Ранее Квинси Промес заявил, что верит в своё возвращение в «Спартак».

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