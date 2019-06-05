Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
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Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Итоги конкурса подвели Российская премьер-лига (РПЛ) и медицинский комитет
Российского футбольного союза.
Уровень организации медслужбы и качество медицинской помощи для игроков оценивала независимая комиссия под председательством заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова профессора Евгения Ачкасова.
Ранее Квинси Промес заявил, что верит в своё возвращение в «Спартак».