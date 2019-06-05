Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба московского футбольного клуба «Спартак» победила в конкурсе «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ».

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Итоги конкурса подвели Российская премьер-лига (РПЛ) и медицинский комитет

Российского футбольного союза.

Уровень организации медслужбы и качество медицинской помощи для игроков оценивала независимая комиссия под председательством заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова профессора Евгения Ачкасова.

Ранее Квинси Промес заявил, что верит в своё возвращение в «Спартак».