Эриксен ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал информацию о своём возможном трансфере в мадридский «Реал».

«Что касается информации о переходе в «Реал», несомненно, это был бы шаг вперёд, это стало бы новым вызовом для меня», — приводит слова Эриксена Ekstra Bladet.

Он отметил, что для перехода необходим запрос королевского клуба в «Тоттенхэм» по этому поводу, но этого пока не произошло.

Эриксен перешёл из «Аякса» в «Тоттенхэм» в 2013 году. В последнем сезоне на счету футболиста 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых он восемь раз отметился забитыми мячами и отдал 12 результативных передач.

Ранее Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм».