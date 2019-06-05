Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм»

Короткая ссылка
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен хотел бы сменить обстановку после шести лет, проведённых в Лондоне.
Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм»
  • Reuters

«В настоящее время я нахожусь на том этапе карьеры, когда хотел бы попробовать что-нибудь новое. Я ценю то, что пережил в «Тоттенхэме», у нас не было негатива. Но хотелось бы чего-то нового. Надеюсь, летом уже будет ясность, хотя в футболе никогда нельзя предугадать, когда всё будет известно. Это может произойти в любой момент», — приводит слова датчанина Ekstra Bladet.

Эриксен перешёл в «Аякс» из «Тоттенхэма» в 2013 году. В последнем сезоне на счету футболиста 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых он восемь раз отличился забитыми мячами и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком недели в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить