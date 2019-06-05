Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен хотел бы сменить обстановку после шести лет, проведённых в Лондоне.

«В настоящее время я нахожусь на том этапе карьеры, когда хотел бы попробовать что-нибудь новое. Я ценю то, что пережил в «Тоттенхэме», у нас не было негатива. Но хотелось бы чего-то нового. Надеюсь, летом уже будет ясность, хотя в футболе никогда нельзя предугадать, когда всё будет известно. Это может произойти в любой момент», — приводит слова датчанина Ekstra Bladet.

Эриксен перешёл в «Аякс» из «Тоттенхэма» в 2013 году. В последнем сезоне на счету футболиста 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых он восемь раз отличился забитыми мячами и отдал 12 результативных передач.

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