Футболист «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком недели в ЛЧ
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- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В финале турнира с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» голландец не отличился результативными действиями, но при этом ни разу не проиграл своим соперникам в обводке.
Помимо него, на звание лучшего игрока недели претендовали его одноклубники — голкипер Алисон Бекер, а также нападающие Мохамед Салах и Дивок Ориги.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью оригинально ответил на вопрос о главном герое финала Лиги чемпионов.