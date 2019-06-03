Футболист «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим футболистом заключительной соревновательной недели сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В финале турнира с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» голландец не отличился результативными действиями, но при этом ни разу не проиграл своим соперникам в обводке.

Помимо него, на звание лучшего игрока недели претендовали его одноклубники — голкипер Алисон Бекер, а также нападающие Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью оригинально ответил на вопрос о главном герое финала Лиги чемпионов.