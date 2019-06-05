Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв выписан из больницы

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Наставник немецкой сборной по футболу Йоахим Лёв покинул стены медучреждения и сможет приступить к работе через месяц.
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв выписан из больницы
  • Reuters

«С Лёвом сейчас всё хорошо, он выписан из больницы. Но мы сейчас не ждём его в команде, ему всё ещё нужен покой. Думаю, что к работе он вернётся по меньшей мере через четыре недели», — цитирует ТАСС первого вице-президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Раубалля.

Йоахим Лёв был госпитализирован 31 мая после того, как получил травму на тренировке сборной Германии. Без него немецкая команда проведёт две встречи отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. 8 июня сборная Германии сыграет с Белоруссией, а 11 июня — с Эстонией.

Ранее Лёв рассказал о своём самочувствии после госпитализации.

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