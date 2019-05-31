Тренер сборной Германии по футболу Лёв рассказал о своём самочувствии после госпитализации

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что идёт на поправку, однако ему понадобится некоторое время на восстановление.
Тренер сборной Германии по футболу Лёв рассказал о своём самочувствии после госпитализации
  • ©Christian Charisius/dpa
  • globallookpress.com

«Я чувствую себя достаточно хорошо, однако на протяжении следующих четырёх недель мне надо предоставить телу отдых. Я постоянно на связи с моим тренерским штабом, мы будем оставаться на связи перед грядущими матчами. У Маркуса Зорга, Андреаса Кёпке и Оливера Бирхоффа за плечами много лет опыта, мы сможем без проблем преодолеть эту небольшую заминку», — приводит слова тренера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Сборной Германии предстоит сыграть два отборочных матча чемпионата Европы — 2020 против Белоруссии и Эстонии. Матчи состоятся 8 и 11 июня соответственно.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован.

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