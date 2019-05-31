Тренер сборной Германии по футболу Лёв рассказал о своём самочувствии после госпитализации

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что идёт на поправку, однако ему понадобится некоторое время на восстановление.

«Я чувствую себя достаточно хорошо, однако на протяжении следующих четырёх недель мне надо предоставить телу отдых. Я постоянно на связи с моим тренерским штабом, мы будем оставаться на связи перед грядущими матчами. У Маркуса Зорга, Андреаса Кёпке и Оливера Бирхоффа за плечами много лет опыта, мы сможем без проблем преодолеть эту небольшую заминку», — приводит слова тренера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Сборной Германии предстоит сыграть два отборочных матча чемпионата Европы — 2020 против Белоруссии и Эстонии. Матчи состоятся 8 и 11 июня соответственно.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован.