Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован

Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.

Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB), у специалиста из-за травмы возникли проблемы с кровообращением, он был госпитализирован.

Отмечается, что здоровью 59-летнего Лёва ничего не угрожает, однако по рекомендации врачей он не будет работать с командой в предстоящих играх. Его обязанности будет выполнять Маркус Сорг.

Немецкая команда сыграет с Белоруссией 8 июня, а 11 июня — с Эстонией.

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