Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB), у специалиста из-за травмы возникли проблемы с кровообращением, он был госпитализирован.
Отмечается, что здоровью 59-летнего Лёва ничего не угрожает, однако по рекомендации врачей он не будет работать с командой в предстоящих играх. Его обязанности будет выполнять Маркус Сорг.
Немецкая команда сыграет с Белоруссией 8 июня, а 11 июня — с Эстонией.
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