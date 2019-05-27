Кураньи рассказал, стал ли расизм причиной конфликта в сборной Германии на ЧМ-2018

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Экс-нападающий сборной Германии по футболу Кевин Кураньи рассказал о конфликте, который произошёл внутри немецкой команды перед чемпионатом мира, отвергая предположение, что причиной недопониманий стала неприязнь на расовой почве.
Кураньи рассказал, стал ли расизм причиной конфликта в сборной Германии на ЧМ-2018
  • Reuters

«Не думаю, что речь идёт о расизме. Это нормально, когда внутри коллектива образуются группы из лучших друзей. Одни предпочитают более весёлый образ жизни, у других совсем иные интересы. Разумеется, всё равно нужно сохранять единство. Ведь если вы хорошо играете, то не имеет значения, что происходит вне поля. Но как только проигрываете, все начинают интересоваться посторонними вещами — твоими носками, причёской или бородой», — сказал футболист в разговоре с журналистом RT.

Перед чемпионатом мира-2018 Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Рихард Гриндель осудил футболистов сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана за визит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее Кураньи сказал, что медведи в России точно не ходят по улицам.

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