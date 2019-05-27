Кураньи о России: медведи точно не ходят по улицам

Экс-нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал стереотипы о России.

«Медведи в России точно не ходят по улицам. Зимы здесь действительно длинные и снежные. И ужасные пробки, ненавижу их. Но в целом меня впечатлили люди, рестораны, красивые места. Именно поэтому я и решил продлить контракт с «Динамо», — сказал немец в беседе с корреспондентом RT.

Также спортсмен добавил, что в России чувствовал себя комфортно и нашёл много хороших друзей.

Ранее Кураньи объяснил, почему перешёл в «Динамо» в 2010 году.