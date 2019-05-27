Кураньи о России: медведи точно не ходят по улицам

Короткая ссылка
Экс-нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал стереотипы о России.
Кураньи о России: медведи точно не ходят по улицам
  • ©Marijan Murat/dpa
  • globallookpress.com

«Медведи в России точно не ходят по улицам. Зимы здесь действительно длинные и снежные. И ужасные пробки, ненавижу их. Но в целом меня впечатлили люди, рестораны, красивые места. Именно поэтому я и решил продлить контракт с «Динамо», — сказал немец в беседе с корреспондентом RT.

Также спортсмен добавил, что в России чувствовал себя комфортно и нашёл много хороших друзей.

Ранее Кураньи объяснил, почему перешёл в «Динамо» в 2010 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить