Кураньи объяснил, почему перешёл в «Динамо» в 2010 году

Экс-нападающий московского «Динамо» немец Кевин Кураньи рассказал о причинах, побудивших его переехать в Россию.

«Честно говоря, на тот момент это предложение подходило мне больше всего. Конечно, речь шла о больших деньгах. Тогда я ещё не знал, что Москва — это такой прекрасный город. Коллектив рос, было куплено много качественных футболистов. В его составе присутствовали представители сборной России — Александр Самедов, Дмитрий Хохлов и другие. Для меня это было нечто особенное — заиграть за обычную российскую команду и дорасти вместе с ней до еврокубков. Иногда нам везло, но в целом сезоны складывались для нас хорошо», — сказал Кураньи в беседе с журналистом RT.

Также немец добавил, что был рад выступать за «Динамо» на протяжении пяти лет. Футболист выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что Рамос выразил желание покинуть «Реал» и уехать в Китай.