СМИ: Рамос выразил желание покинуть «Реал» и уехать в Китай

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Испанские средства массовой информации сообщают, что защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил интересное предложение из Китая и просит клуб отпустить его.
СМИ: Рамос выразил желание покинуть «Реал» и уехать в Китай
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает El Chiringuito, капитан «Реала» Серхио Рамос получил выгодное предложение от одного из китайских клубов и попросил руководство команды отпустить его. 

По информации источника, футболист и его агент встречались с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Глава «Реала» ответил отказом, заявив, что королевский клуб не может просто подарить кому-то своего капитана.

Серхио Рамос выступает за «сливочных» с 2005 года. В прошлом сезоне футболист отыграл 42 матча во всех турнирах, забив 11 мячей.

Ранее Роббен рассказал, почему ушёл из «Реала».

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