СМИ: Рамос выразил желание покинуть «Реал» и уехать в Китай
- ©Mutsu Kawamori/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает El Chiringuito, капитан «Реала» Серхио Рамос получил выгодное предложение от одного из китайских клубов и попросил руководство команды отпустить его.
По информации источника, футболист и его агент встречались с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Глава «Реала» ответил отказом, заявив, что королевский клуб не может просто подарить кому-то своего капитана.
Серхио Рамос выступает за «сливочных» с 2005 года. В прошлом сезоне футболист отыграл 42 матча во всех турнирах, забив 11 мячей.
Ранее Роббен рассказал, почему ушёл из «Реала».