Четвертьфинальные матчи на теннисном турнире «Ролан Гаррос» перенесены из-за дождя

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Поединки 1/4 финала Открытого чемпионата Франции в женском и мужском одиночных разрядах перенесены из-за погодных условий.
Четвертьфинальные матчи на теннисном турнире «Ролан Гаррос» перенесены из-за дождя
  • © JB Autissier / Panoramic
  • globallookpress.com

Старт четвертьфинальных матчей в женском одиночном разряде, запланированный на 15:00, перенесён из-за погодных условий. После окончания дождя на корты должны выйти пары Симона Халеп — Аманда Анисимова, а также Мэдисон Киз — Эшли Барти.

По завершении женских поединков состоятся матчи в мужском одиночном разряде. Новак Джокович выйдет на корт с Александром Зверевым, а Карен Хачанов — с Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, как Серена Уильямс оказалась в центре скандала.

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