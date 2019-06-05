Четвертьфинальные матчи на теннисном турнире «Ролан Гаррос» перенесены из-за дождя
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Старт четвертьфинальных матчей в женском одиночном разряде, запланированный на 15:00, перенесён из-за погодных условий. После окончания дождя на корты должны выйти пары Симона Халеп — Аманда Анисимова, а также Мэдисон Киз — Эшли Барти.
По завершении женских поединков состоятся матчи в мужском одиночном разряде. Новак Джокович выйдет на корт с Александром Зверевым, а Карен Хачанов — с Домиником Тимом.
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