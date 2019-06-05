Тренер «Нижнего Новгорода» Черышев дисквалифицирован на один матч

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев получил одноматчевую дисквалификацию по итогам ответного стыкового матча за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«За вмешательство в действия судьи Черышев получает дисквалификацию на один матч первенства России», — сказал журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев был удалён со скамейки запасных в ответном переходном матче за право сыграть в РПЛ с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода».