Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода»

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Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, продолжит работу в должности главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород».
Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода»
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого передаёт РИА Новости.

Он отметил, у него с Черышевым общие планы по развитию нижегородского футбола и в ближайшее время они будут детально обсуждать подготовку к новому сезону.

50-летний специалист возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. Под его руководством команда сумела пробиться в стыковые матчи за право выступления в Российской премьер-лиге, но уступила по сумме двух встреч самарским «Крыльям Советов» и продолжит играть в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Анжи» Адиев попрощался с командой.

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