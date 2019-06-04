Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода»
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого передаёт РИА Новости.
Он отметил, у него с Черышевым общие планы по развитию нижегородского футбола и в ближайшее время они будут детально обсуждать подготовку к новому сезону.
50-летний специалист возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. Под его руководством команда сумела пробиться в стыковые матчи за право выступления в Российской премьер-лиге, но уступила по сумме двух встреч самарским «Крыльям Советов» и продолжит играть в ФНЛ.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Анжи» Адиев попрощался с командой.