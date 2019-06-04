Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода»

Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, продолжит работу в должности главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород».

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого передаёт РИА Новости.

Он отметил, у него с Черышевым общие планы по развитию нижегородского футбола и в ближайшее время они будут детально обсуждать подготовку к новому сезону.

50-летний специалист возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. Под его руководством команда сумела пробиться в стыковые матчи за право выступления в Российской премьер-лиге, но уступила по сумме двух встреч самарским «Крыльям Советов» и продолжит играть в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Анжи» Адиев попрощался с командой.