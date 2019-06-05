«Рубин» подтвердил уход Бердыева с должности главного тренера клуба
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- РИА Новости
«От имени поклонников команды выражаем признательность Курбану Бекиевичу, а также благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, тренер!» — гласит заявление на официальном сайте «Рубина».
Курбан Бердыев работал наставником казанского клуба с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2019 год. За это время он провёл 553 матча во главе команды, одержав 247 побед.
Ранее сообщалось, что Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».