СМИ: Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев покинул свою должность.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник в клубе.

Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

В минувшем сезоне «Рубин» занял 11-е место в Российской премьер-лиге.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год. В 2017 году он снова занял пост наставника команды. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России и по одному разу выигрывали Кубок и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил Бердыеву пойти на десятикратное понижение зарплаты.