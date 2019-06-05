СМИ: Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина»

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев покинул свою должность.
СМИ: Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник в клубе.

Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

В минувшем сезоне «Рубин» занял 11-е место в Российской премьер-лиге.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год. В 2017 году он снова занял пост наставника команды. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России и по одному разу выигрывали Кубок и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил Бердыеву пойти на десятикратное понижение зарплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить