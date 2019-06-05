СМИ: Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник в клубе.
Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
В минувшем сезоне «Рубин» занял 11-е место в Российской премьер-лиге.
Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год. В 2017 году он снова занял пост наставника команды. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России и по одному разу выигрывали Кубок и Суперкубок России.
Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил Бердыеву пойти на десятикратное понижение зарплаты.