СМИ: «Наполи» готов предложить футболисту МЮ Лукаку зарплату €10 млн в год

Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в приобретении нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, неаполитанцы готовы предложить бельгийскому форварду зарплату в размере €10 млн в год.

Отмечается, что также предложение по трансферу Лукаку сделал «Интер», но руководство миланского клуба предложило соглашение на пять лет на сумму €7,5 млн в год без учёта бонусов.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл 45 матчей в составе манкунианцев и забил 15 мячей.

Ранее Сарри высказался о возможности возглавить «Ювентус» после работы в «Наполи».