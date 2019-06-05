СМИ: «Наполи» готов предложить футболисту МЮ Лукаку зарплату €10 млн в год

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Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в приобретении нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
СМИ: «Наполи» готов предложить футболисту МЮ Лукаку зарплату €10 млн в год
  • Reuters

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, неаполитанцы готовы предложить бельгийскому форварду зарплату в размере €10 млн в год. 

Отмечается, что также предложение по трансферу Лукаку сделал «Интер», но руководство миланского клуба предложило соглашение на пять лет на сумму €7,5 млн в год без учёта бонусов.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл 45 матчей в составе манкунианцев и забил 15 мячей.

Ранее Сарри высказался о возможности возглавить «Ювентус» после работы в «Наполи».

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