СМИ: Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

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Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао согласовал условия контракта с итальянским футбольным клубом «Удинезе».
СМИ: Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Подробности сделки не уточняются. Отмечается, что Бекао не смог договориться с армейцами о новом соглашении.

Защитник провёл в ЦСКА минувший сезон на правах аренды. Он сыграл 28 матчей в Российской премьер-лиге. Права на игрока принадлежат бразильскому клубу «Баия».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не готов заплатить «Эвертону» необходимую для выкупа контракта Влашича сумму.

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