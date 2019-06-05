СМИ: Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Подробности сделки не уточняются. Отмечается, что Бекао не смог договориться с армейцами о новом соглашении.
Защитник провёл в ЦСКА минувший сезон на правах аренды. Он сыграл 28 матчей в Российской премьер-лиге. Права на игрока принадлежат бразильскому клубу «Баия».
Ранее сообщалось, что ЦСКА не готов заплатить «Эвертону» необходимую для выкупа контракта Влашича сумму.