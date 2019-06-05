СМИ: Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао согласовал условия контракта с итальянским футбольным клубом «Удинезе».

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Подробности сделки не уточняются. Отмечается, что Бекао не смог договориться с армейцами о новом соглашении.

Защитник провёл в ЦСКА минувший сезон на правах аренды. Он сыграл 28 матчей в Российской премьер-лиге. Права на игрока принадлежат бразильскому клубу «Баия».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не готов заплатить «Эвертону» необходимую для выкупа контракта Влашича сумму.