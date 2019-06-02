СМИ: ЦСКА не готов заплатить необходимую сумму «Эвертону» за выкуп контракта Влашича
- Reuters
Как сообщает footballinsider247.com, «Эвертон» оценил футболиста Николу Влашича в €13,5 млн, однако московский ЦСКА не готов заплатить указанную сумму.
Прошлый сезон сербский полузащитник провёл в составе «армейцев», забив восемь голов и отдав семь результативных передач в 31 поединке. Контракт Влашича с «Эвертоном» рассчитан до 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» намерен перехватить Влашича у ЦСКА.