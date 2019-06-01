СМИ: «Бешикташ» намерен перехватить Влашича у ЦСКА
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- РИА Новости
Об этом сообщает Liverpool Echo.
По информации издания, хавбек хочет покинуть «Эвертон». При этом генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что российский клуб собирается выкупить игрока у англичан, а сам Влашич подтверждал, что намерен остаться в стане армейцев.
В минувшем сезоне Влашич сыграл 31 матч за ЦСКА, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Дивеевым.