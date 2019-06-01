СМИ: «Бешикташ» намерен перехватить Влашича у ЦСКА

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» заинтересован в аренде хорватского полузащитника английского «Эвертона» Николы Влашича, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за ЦСКА.

Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации издания, хавбек хочет покинуть «Эвертон». При этом генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что российский клуб собирается выкупить игрока у англичан, а сам Влашич подтверждал, что намерен остаться в стане армейцев.

В минувшем сезоне Влашич сыграл 31 матч за ЦСКА, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Дивеевым.