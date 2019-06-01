СМИ: «Бешикташ» намерен перехватить Влашича у ЦСКА

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Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» заинтересован в аренде хорватского полузащитника английского «Эвертона» Николы Влашича, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за ЦСКА.
СМИ: «Бешикташ» намерен перехватить Влашича у ЦСКА
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает Liverpool Echo

По информации издания, хавбек хочет покинуть «Эвертон». При этом генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что российский клуб собирается выкупить игрока у англичан, а сам Влашич подтверждал, что намерен остаться в стане армейцев.

В минувшем сезоне Влашич сыграл 31 матч за ЦСКА, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Дивеевым.

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