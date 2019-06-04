«Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов

Короткая ссылка
Победитель Лиги чемпионов-2019, английский «Ливерпуль», расстался с двумя игроками основной команды.
«Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», клуб покинули форвард английский форвард Даниэль Старридж и испанский защитник Альберто Морено. У обоих игроков истекли контракты.

Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013 года. За время выступлений в майке «красных» футболист провёл 160 матчей, забив 67 голов. Морено выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В общей сложности на его счету 141 поединок за клуб, в которых он забил три гола.

Ранее Ориги сообщил, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить