Ориги сообщил, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт

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Бельгийский нападающий Дивока Ориги рассказал, что получил от «Ливерпуля» предложение о продлении контракта.
Ориги сообщил, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт
  • ©Marvin Ibo Guengoer/GES-Sportfoto
  • globallookpress.com

«У меня на столе лежит предложение о новом контракте. Оценю его после международных матчей, но думаю, что мы проведём переговоры с клубом», — приводит слова Ориги The Mirror.

24-летний форвард выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 28 голов и восемь голевых передач в 98 матчах за мерсисайдцев. В нынешнем сезоне он сыграл 21 встречу и записал в свой актив семь голов, три из которых в Лиге чемпионов — два в полуфинале и один в финале турнира, победителем которого стал «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планирует предложить Юргену Клоппу новый контракт.

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