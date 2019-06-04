Ориги сообщил, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт

Бельгийский нападающий Дивока Ориги рассказал, что получил от «Ливерпуля» предложение о продлении контракта.

«У меня на столе лежит предложение о новом контракте. Оценю его после международных матчей, но думаю, что мы проведём переговоры с клубом», — приводит слова Ориги The Mirror.

24-летний форвард выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 28 голов и восемь голевых передач в 98 матчах за мерсисайдцев. В нынешнем сезоне он сыграл 21 встречу и записал в свой актив семь голов, три из которых в Лиге чемпионов — два в полуфинале и один в финале турнира, победителем которого стал «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планирует предложить Юргену Клоппу новый контракт.