Квят заявил, что с нетерпением ждёт Гран-при Канады

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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Канады.
Квят заявил, что с нетерпением ждёт Гран-при Канады
  • Reuters

«Думаю, что мы можем с нетерпением ожидать Гран-при Канады в позитивном настроении, особенно на фоне наших успехов на протяжении последних недель», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Гран-при Канады, седьмой этап сезона 2019 года, пройдёт в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва, расположенном на искусственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия, с 7 по 9 июня.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Монако.

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