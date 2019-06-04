Сошников о контракте с «Салаватом Юлаевым»: мне есть что доказывать, настроение боевое

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Российский нападающий Никита Сошников прокомментировал подписание контракта с уфимским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев».
Сошников о контракте с «Салаватом Юлаевым»: мне есть что доказывать, настроение боевое
  • РИА Новости

«Конкуренцию никто не отменял, всё будет зависеть от меня. У меня есть ещё желание вернуться за океан. Самочувствие сейчас отличное, уже давно готовлюсь к сезону, меня ничего не беспокоит. Психологически готов, мне есть что доказывать, настроение боевое», — приводит слова Сошникова пресс-служба клуба.

Он отметил, что его первоочередными целями станет привыкнуть к площадкам больших размеров, а также влиться в коллектив.

«Хочется помочь команде что-то серьёзное выиграть, это моя основная цель. Главное — оставаться здоровым, не получать травм, и всё будет хорошо», — добавил 25-летний хоккеист.

В сезоне-2018/19 Сошников сыграл в 16 матчах — пять в НХЛ и 11 в АХЛ, записав в свой актив 6 (3 + 3) очков, при этом в НХЛ он не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно, что он подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».

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