«Зенит» остался в двадцатке лучших футбольных команд Европы

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала обновлённый 3 июня рейтинг клубов.
«Зенит» остался в двадцатке лучших футбольных команд Европы
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Лучшим из российских клубов остался санкт-петербургский «Зенит» — 19-е место.

В топ-100 рейтинга также входят ЦСКА (32-й), «Краснодар» (43-й), «Локомотив» (54-й), «Спартак» (89-й) и «Динамо» (91-й). «Ростов» занимает 106-е место, «Уфа» — 120-я, «Рубин» — 121-й.

Лидером рейтинга остался «Реал». На втором месте — «Барселона». Тройку замыкает «Бавария».

Ранее сообщалось, что шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов.

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