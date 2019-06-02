Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
- ©Mutsu Kawamori/AFLO
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В список из 20 игроков вошли:
— голкиперы: Алисон («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
— защитники: Вирджил ван Дейк , Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»), Ян Вертонген, Мусса Сисоко (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Маттейс де Лигт («Аякс»);
— полузащитники: Хаким Зийеш, Френки де Йонг (оба — «Аякс»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Танги Ндомбеле («Лион»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»);
— нападающие: Давид Нерес, Душан Тадич (оба — «Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»).
Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что в финале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» был низкий уровень игры.