Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала символическую команду сезона Лиги чемпионов.

В список из 20 игроков вошли:

— голкиперы: Алисон («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

— защитники: Вирджил ван Дейк , Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»), Ян Вертонген, Мусса Сисоко (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Маттейс де Лигт («Аякс»);

— полузащитники: Хаким Зийеш, Френки де Йонг (оба — «Аякс»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Танги Ндомбеле («Лион»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»);

— нападающие: Давид Нерес, Душан Тадич (оба — «Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что в финале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» был низкий уровень игры.