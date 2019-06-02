Моуринью считает, что в финале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» был низкий уровень игры

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Известный португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал финальный матч футбольной Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Моуринью считает, что в финале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» был низкий уровень игры
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«Если бы этот матч был не финалом Лиги чемпионов, а игрой АПЛ или финальной встречей Кубка Англии, все бы согласились, что он не был достаточно хорошим. Да, так как это был финал Лиги чемпионов, в нём был эмоциональный накал, но уровень игры был низким», — приводит слова Моуринью beIN Sports.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и завоевал шестой титул Лиги чемпионов в своей истории. 

Ранее Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ.

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