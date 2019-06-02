Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ
  • ©imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Буквально только что поговорил с Пепом Гвардиолой. Мы пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне. Ради этого пойдём на всё», — цитирует специалиста 101 Great Goals

Он также пошутил, что главный терапевт «Ливерпуля» Ли Нобес работал в «Манчестер Сити» в начале сезона, но ушёл оттуда, так как захотел выиграть Лигу чемпионов. 

«Посмотрим, что в итоге получится», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и завоевал шестой титул Лиги чемпионов в своей истории. 

Ранее Мохаммед Салах заявил, что «Ливерпуль» фантастически сыграл в финале ЛЧ.

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