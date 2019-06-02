Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ
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«Буквально только что поговорил с Пепом Гвардиолой. Мы пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне. Ради этого пойдём на всё», — цитирует специалиста 101 Great Goals.
Он также пошутил, что главный терапевт «Ливерпуля» Ли Нобес работал в «Манчестер Сити» в начале сезона, но ушёл оттуда, так как захотел выиграть Лигу чемпионов.
«Посмотрим, что в итоге получится», — сказал Клопп.
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и завоевал шестой титул Лиги чемпионов в своей истории.
Ранее Мохаммед Салах заявил, что «Ливерпуль» фантастически сыграл в финале ЛЧ.