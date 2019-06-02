Салах заявил, что «Ливерпуль» фантастически сыграл в финале ЛЧ

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах выразил радость после победы над «Тоттенхэмом» в финале футбольной Лиги чемпионов.

«Все сейчас счастливы. Рад, что сыграл во втором кряду финале и провёл наконец-то 90 минут. Все отлично сделали свою работу, никто не тянул на себя одеяло, вся команда сыграла просто фантастически», — приводит слова Салаха официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также отметил, что проделал большой путь для этого успеха. По его словам, дойти до такого уровня является для него чем-то невероятным.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и завоевал шестой титул Лиги чемпионов в своей истории. Салах забил один из голов.

Ранее капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон назвал победу в ЛЧ лучшим моментом своей жизни.