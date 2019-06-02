Капитан «Ливерпуля» назвал победу в ЛЧ лучшим моментом своей жизни

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился эмоциями после победы над «Тоттенхэмом» в финале футбольной Лиги чемпионов.

«Это лучший момент в моей жизни. Я мечтал об этом с детства. Теперь надо не сворачивать и двигаться дальше», — цитирует игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также отметил вклад главного тренера Юргена Клоппа в триумф команды.

«В сезоне бывают тяжёлые периоды. Но что он сделал с командой после приезда — это невероятно. Он воспитал чувство единства, у нас удивительная атмосфера в раздевалке. Все комплименты тренеру», — добавил Хендерсон.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и завоевал шестой титул Лиги чемпионов в своей истории.

Ранее сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов.