Ласицкене высказалась о своей будущей семейной жизни

Короткая ссылка
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, делясь впечатлениями от своей новой экипировки на сезон, ответила на вопрос о своей семейной жизни в будущем.
Ласицкене высказалась о своей будущей семейной жизни
  • Reuters

«Есть ли у меня понятие счастливых шиповок? Никогда не привязываюсь к предметам и вещам. Это хоть и очень красивая, но просто экипировка — трусы, носки, топики, в которых я выхожу, и люди видят, какого экипировщика я представляю», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Она отметила, что хранит вещи, в которых выступала, чтобы потом, «когда будет дом и будут дети», они могли видеть, в чём соревновалась их мать.

«Когда будут дом и дети? Давайте не будем на эту тему перед олимпийским сезоном разговаривать. После Токио встретимся и об этом поговорим», — добавила 26-летняя спортсменка.

Ранее Ласицкене рассказала о своих планах на сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить