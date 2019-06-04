Ласицкене высказалась о своей будущей семейной жизни

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, делясь впечатлениями от своей новой экипировки на сезон, ответила на вопрос о своей семейной жизни в будущем.

«Есть ли у меня понятие счастливых шиповок? Никогда не привязываюсь к предметам и вещам. Это хоть и очень красивая, но просто экипировка — трусы, носки, топики, в которых я выхожу, и люди видят, какого экипировщика я представляю», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Она отметила, что хранит вещи, в которых выступала, чтобы потом, «когда будет дом и будут дети», они могли видеть, в чём соревновалась их мать.

«Когда будут дом и дети? Давайте не будем на эту тему перед олимпийским сезоном разговаривать. После Токио встретимся и об этом поговорим», — добавила 26-летняя спортсменка.

Ранее Ласицкене рассказала о своих планах на сезон.