Ласицкене рассказала о своих планах на сезон

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала о планах на нынешний сезон.
Ласицкене рассказала о своих планах на сезон
  • Reuters

«Дальше у меня очень частые старты. Во-первых, все этапы Бриллиантовой лиги, где есть женская высота, следующий пройдёт в Осло 13 июня», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Она отметила, что также в её планы входят коммерческие старты, ближайшие из которых состоятся в Германии и Польше.

«Всё это будет помогать решать задачи и психологической, и технической подготовки, проводить ту работу, которая поможет выйти на пик формы к чемпионату мира. Плюс очень интересный старт предстоит в Минске в сентябре — матчевая встреча Европа — США. Не забудем чемпионат России и, скорее всего, Военные игры», — добавила 26-летняя россиянка.

Ранее сообщалось, что Ольга Муллина победила в прыжках с шестом на турнире в Венгрии.

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